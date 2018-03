Handydieb mit Küchenmesser und Umbringen bedroht

Als der Deutsche (40) Samstagvormittag um 10.30 Uhr an der Haltestelle in den Linienbus einstieg, schnappten sich zwei Männer (29 und 36) sein Handy aus der Jackentasche. Das Opfer stieg daraufhin an der nächsten Haltestelle wieder aus, ging zurück und traf die Täter.