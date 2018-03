Salzburg angelt sich VSV-Goalie Lukas Herzog

Seit 2009 stand der gebürtige Goalie aus Zell am See beim VSV unter Vertrag - heuer schaffte er den großen Durchbruch, konnte bei seinen 26 Einsätzen starke 92,2 Prozent der Schüsse halten. Nun soll der 25-Jährige aber nach acht Jahren in Villach in die Mozartstadt wechseln. Das Angebot der Bullen soll auch doppelt so hoch sein wie sein bisheriges Gehalt. Die Bullen spielen derzeit im Viertelfinale noch gegen Dornbirn, Backup-Keeper Luka Gracnar soll für die nächste Saison keinen Vertrag mehr erhalten.