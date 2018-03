Keltische und römische Funde im Feld gefunden

Auch in Irschen wird gegraben

Gegraben wird heuer auch in Irschen, wo man auf eine frühchristliche Kirche aus der Römerzeit gestoßen ist. „Wir vermuten, dass sich bei uns noch mehr verbirgt“, so Peter Sommer, Obmann des Kulturvereins. Im Juli sollen daher auch im Kräuterdorf die Forschungen beginnen.