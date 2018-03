Erbarmungsloser FC Bayern schießt den HSV 6:0 ab!

Österreichs Teamspieler Michael Gregoritsch glänzte indes beim 3:1-Sieg seines FC Augsburg in Hannover mit einem Doppelpack. Der Steirer verwertete in der 26. Minute eine perfekte Flanke des Brasilianers Caiuby per Kopf zur 1:0-Führung. In der 83. Minute entschied Gregoritsch dann die Partie nach einem Konter endgültig. Der 23-Jährige hält nun schon bei elf Saisontoren in der deutschen Bundesliga. Mit dem Sieg setzte sich Augsburg weiter von der Abstiegszone ab.