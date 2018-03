0:0! Rapid schafft wieder keinen Sieg gegen Altach

Der SK Rapid kann in der Bundesliga offenbar nicht mehr gegen den SCR Altach gewinnen! Die Hütteldorfer mussten sich am Samstag in der 26. Runde trotz einiger hochkarätiger Chancen mit einem 0:0 begnügen und halten damit bei je drei Remis und Niederlagen aus den jüngsten sechs Auftritten in der Cashpoint-Arena. Zudem reichte es für die Wiener in den ersten sechs Liga-Partien dieses Jahres nur zu sechs Punkten.