Frisches und regionales Obst aus dem Glas

Äpfel, Erdbeeren oder Himbeeren aus Österreich? Und das zu dieser Jahreszeit? Christa Reitinger aus Zell an der Pram (Innviertel) bietet mit ihrem Unternehmen „Das Fruchterlebnis“ ganzjährig herrliche Früchte an. Das Geheimnis der Haltbarkeit? Via Gefriertrocknung sorgt sie für 365 Tage genussvolle Obst-Leckerbissen.