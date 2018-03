Linzer Bahnhof bleibt Brennpunkt der Gewaltszene

Lokalaugenschein am Linzer Hauptbahnhof. Am Kärntner Auge, dem Durchgang von Mini-U-Bahn und Landesdienstleistungszentrum in das Tiefgeschoß, lungern ein paar junge Ausländer herum. Früher gab es vor der Schiebetür ein Geländer, auf dem junge Asylwerber herumstanden. Es war ein täglicher Spießrutenlauf für viele junge Mädchen und Frauen. Mittlerweile gibt es dort ein künstlerisch gestaltetes Gitter, auf das sich keiner mehr setzen kann. Ein Bursch spuckt geräuschvoll in den Mistkübel, ein anderer macht einen schnellen Handel. Seine Augen flitzen nervös hin und her, auffälliger geht’s schon nicht mehr.