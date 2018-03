Fixstarter und Newcomer in der Landesregierung

Geisler ist Fixstarter

Auch Josef Geisler ist als 1. LH-Stellvertreter unumstritten. Er dürfte wie bisher für die Landwirtschaft zuständig sein. Ob er den Sport abgeben will, ist noch offen. Die Sicherheit sowie die Landesstraßen dürften bei ihm auch in Zukunft in guten Händen sein. Ein Fixstarter dürfte auch Bernhard Tilg sein. Er hat in den vergangenen zehn Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass er die Bereiche Gesundheit, Wissenschaft und Pflege fest im Griff hat. Mit ihm sitzt ein Experte auf diesem Posten, den Platter nicht missen kann – und auch nicht will.