Telefonbetrüger riefen 31.000-mal an

Gauner missbrauchen Linzer Anwalts-Nummer

Eine andere Betrügergruppe setzt auf die Spielleidenschaft: Sie ruft wahllos Leute an, behauptet, sie hätten an einem Glücksspiel teilgenommen, hätten aber noch nicht bezahlt – es würden hohe Strafen drohen. „Dabei stellen sich die Anrufer mit deutschem Akzent mit unseren Namen vor, hinterlassen als Anrufkennung unsere Kanzleitelefonnummer – allerdings mit der Fax-Durchwahl“, berichtet Jurist Klaus Fuchs. Er erstattete Anzeige, setzte sich auch mit dem Telefonbetreiber in Verbindung: „Dort wurde festgestellt, dass aus dem EU-Ausland bereits 31.000 Anrufe mit unserer Nummernkennung getätigt worden sind. 24.000 Anrufe waren unter einer Minute, da dürften die ausgesuchten Opfer richtig reagiert und einfach aufgelegt haben. Zehn Opfer haben sich nach solchen dubiosen Anrufen bei uns gemeldet.“