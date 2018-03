Steirer waren auf „Mars-Mission“

Bei 58 Grad im Raumanzug: Nicht nur Innsbrucker Forscher, sondern auch Experten der Technischen Universität Graz (TU) waren federführend an der Wüsten-Expedition im Oman beteiligt. Wie sich die (in ferner Zukunft mögliche) Landung auf dem Mars auf die Psyche der Astronauten auswirkt, erforschte Martin Hagmüller vom Grazer „Signal Processing and Speech Communication Laboratory“. Mit Hilfe eines Computerprogrammes war es ihm möglich, die Auswirkungen seelischer und körperlicher Belastungen auf die menschliche Stimme zu erkennen. So kann schon frühzeitig psychologische Hilfe organisiert werden.