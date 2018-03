Corbellati Missile: Schafft er wirklich 500 km/h?

Angetrieben wird der Missile von einem Biturbo-V8 mit sagenhaften neun Liter Hubraum, einem Bootsmotor von Mercury, der für den Einsatz im Auto adaptiert wurde. Er leistet 1800 PS „in seiner konservativen Einstellung“, sagt Achille Corbellati, ein sympathischer Typ, aus San Remo, mit Wahlheimat Teneriffa. „So würde der Motor locker 200.000 Kilometer halten“, strahlt er. Wenn es auf pure Power ankommt, ist also noch viel mehr drin. Wobei in Sachen Motordaten weniger die Leistung der aufsehenerregende Wert ist, sondern das Drehmoment: sage und schreibe 2350 Nm liegen bei gerade einmal 750 Umdrehungen pro Minute an.