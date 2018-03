Jafar S. saß zwei Mal wegen Drogendelikten ein

Nachdem am Freitag bekannt geworden war, dass Jafar S., dem die beiden Messerattacken vom Mittwochabend in Wien-Leopoldstadt mit vier Verletzten zur Last gelegt werden, im Jahr 2017 mehrere Monate in Klagenfurt in einem Gefängnis gesessen war, steht nun fest: Der 23-jährige Afghane war bereits 2016 verurteilt worden und im Gefängnis gesessen - ebenfalls wegen Drogenhandels. Damals fasste er drei Monate bedingte Haft aus.