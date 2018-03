Shiffrin top! Kein Stockerlplatz für ÖSV-Damen

Die ÖSV-Damen schnitten als Team so stark ab wie noch in einem Slalom in diesem Weltcup-Winter. Bernadette Schild beendete das Rennen als Sechste, Katharina Liensberger (10.), Carmen Thalmann (11.) und Katharina Truppe (13.) landeten im vorderen Mittelfeld. Das Quintett Gallhuber, Schild, Truppe, Liensberger und Thalmann wird auch beim Saison-Kehraus in Aare dabei sein.