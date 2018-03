Abgastricks bringen Fiskus in EU um Milliarden

„Wir brauchen Abgastests, die realistische CO2-Werte liefern“

Von September 2018 an gelten in der EU neue Abgastests. Dabei werden Fahrzeuge auch unter realen Straßenbedingungen getestet. „Wir brauchen Abgastests, die realistische CO2-Werte liefern“, sagte Giegold. Eine Kraftfahrzeugsteuer auf Grundlage von geschönten Daten setze keine Anreize für den Übergang zu sauberen Autos und bremse Investitionen in bessere Luftqualität. Die bisherigen Reformen der Messverfahren griffen zu kurz, allein der gemessene Wert auf der Straße zähle.