7 Jahre nach Super-GAU: Kein Leben in Fukushima

Am Sonntag jährt sich die Nuklearkatastrophe von Fukushima in Japan das siebente Mal - und weiterhin bleibt die Region eine Geisterprovinz. Mit Blick auf die Olympischen Spiele 2020 will die japanische Regierung der Welt Normalität vorgaukeln. Fakt ist: Die Strahlenbelastung liegt noch immer bis zum Hundertfachen über den internationalen Grenzwerten.