Land Rover Defender V8: So fährt sich das Tier!

Mit Sicherheit hat sich noch kein Defender so gut fahren lassen wie der „Land Rover Defender Works V8 70th Edition“ (so lautet der volle Name). Angepasstes Fahrwerk, verstärkte Bremsen, aber auch die Untersetzung blieb erhalten, Allrad sowieso. Schnell zu fahren erfordert trotz allen Tunings höchste Aufmerksamkeit; Wechselkurven wecken Assoziationen an Wellengang. Wenn hier fast zwei Tonnen in Bewegung kommen, weiß man am Ende des Tages, was man geleistet hat. Und sieht es im Zweifelsfall an dem einen oder anderen blauen Flecken, den man sich eingefangen hat.