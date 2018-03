Messi: Das dritte Baby ist da

Messi und seine Frau Antonella Roccuzzo haben mit dem fünfjährigen Thiago und dem zweijährigen Mateo bereits zwei weitere Söhne. Das Paar, das sich seit Kindheitstagen kennt und seit mehr als zehn Jahren liiert ist, hatte im vergangenen Juni in seiner Heimatstadt Rosario in Argentinien geheiratet. Alle drei Kinder der beiden 30-Jährigen kamen in Barcelona zur Welt.