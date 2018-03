Ist Österreich too small für Sie, Herr Penninger?

Letzte Frage: Was werden Sie von Österreich am meisten vermissen?

Seit ich weiß, dass ich nach Kanada gehe, wird mir jeden Tag bewusst, was für ein fantastisches Land Österreich ist. Jahrelang bin ich jetzt mit dem Auto durch Wien gefahren, an Häusern einfach vorbeigefahren, aber jetzt erst schaue ich genau hin. Oder der Schnee auf den Feldern – James Joyce drückt es viel besser aus als ich: „His soul swooned slowly as he heard the snow falling faintly through the universe and faintly falling, like the descent of their last end, upon all the living and the dead.“ Was ich vermissen werde, weiß ich ganz genau: das gute Brot. Schon der Duft haut mich um. Und in das Scherzel mit Butter drauf zu beißen, grenzt an Glückseligkeit.