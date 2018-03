Svindal gegen Feuz! Der Showdown JETZT LIVE

Feuz: Spannung bis zum Schluss

Feuz, Gewinner in Lake Louise, Wengen und Garmisch-Partenkirchen, tastete sich am Freitag mit Rang sieben im Training immer besser an die Strecke heran. „Gestern habe ich noch gedacht, ich bin hier chancenlos“, atmete der Schweizer auf. „Für mich spricht nur der Vorsprung von 40 Punkten auf Aksel. Bei Aksel sind 40 Punkte aber schnell aufgeholt. Ich hoffe, ich kann es bis zum Schluss spannend halten.“ Nach Kvitfjell folgt noch das Rennen in Aare.