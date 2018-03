Verunglückter Lenker erst nach Stunden gerettet

Der 54-Jährige war auf dem Weg zu Verwandten Samstagmittag unweit seines Wohnhauses in Vorderstoder von der Fahrbahn abgekommen und über einen Abhang in einen Graben gerollt. Dabei hatte es den Wagen überschlagen, der Pkw kam uneinsehbar von der Straße etwa 150 Meter entfernt am Dach zu liegen. Der Lenker wurde verletzt eingeklemmt.

Gegen 17.30 Uhr gelang es ihm aber, mit dem Handy endlich einen Notruf abzusetzen, dann brach die Verbindung vorerst aber wieder ab. Erst nach weiteren Anrufversuchen durch die Polizei konnte er neuerlich erreicht werden. Der Mann hatte allerdings starke Erinnerungslücken und konnte keine Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen.