Verletzt! Hütter verpasst Weltcup-Finale

Die Steirerin bekam von den Ärzten Bettruhe von 10 bis 14 Tagen verordnet. „Der Sturz war sehr unspektakulär. Ich bin gegen eine Stange des Sicherheitsnetzes gerutscht“, erklärte Hütter in einer Aussendung. „Natürlich ist es sehr schade, dass ich am Weltcupfinale nicht teilnehmen kann. Mit Verletzungen innerer Organe ist aber nicht zu scherzen. Deshalb bleibe ich die nächsten Tage unter ärztlicher Beobachtung, damit ich so früh wie möglich das Krankenhaus wieder gesund verlassen kann.“