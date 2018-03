Facebook schließt Lizenz-Deal mit Warner Music

Ähnliche Verträge hatte Facebook in den vergangenen Monaten bereits mit den Warner-Konkurrenten Universal Music und Sony Music geschlossen. Durch die Partnerschaften will Facebook stärker als bisher in direkte Konkurrenz zu YouTube treten, das seinerseits Lizenzverträge mit den größten Musiklabels abgeschlossen hat. Zudem will Facebook mittels der Musik-Partnerschaften seinen Rückstand gegenüber anderen Internetgiganten wie Apple oder Google beim Musikstreaming aufholen.