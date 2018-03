Staub-Klage in den USA gegen Voest ist vom Tisch

Die Sache hatte im Sommer des Vorjahres viel Staub aufgewirbelt: Anrainer hatten die Voestalpine mit einer Sammelklage über umgerechnet 4,1 Millionen Euro eingedeckt, nachdem sich beim Hochfahren des neuen Werks in Corpus Christi im US-Bundesstaat Texas schwarzer Staub in der Nachbarschaft ausgebreitet hatte.



Autos der Nachbarn gewaschen

Der von Linz aus agierende Technologiegüter-Konzern hatte bei den Betroffenen in der Wohnanlage dann sogar Reinigungsaktionen für Häuser durchgeführt, auch die Autos von Nachbarn wurden gewaschen – doch die Klage blieb aufrecht. Obwohl der Staub nie eindeutig den Arbeiten der Voestalpine zugeordnet werden konnte, waren sogar die Arbeiten zwischenzeitlich gestoppt worden.