Kelly Family: Kunterbuntes Nostalgie-Feuerwerk

Die Zeit heilt nicht nur alle Wunden, sie rückt scheinbar festgefahrene Dinge manchmal auch in ein neues Licht. Es ist ein Leiden jeder Generation, dass man vorschnell über den musikalischen Zeitgeist urteilt. Was wurde nicht über das US-Boyband-Wunder Backstreet Boys gelacht – vor wenigen Jahren füllten sie die Wiener Stadthalle. Wer hat sich damals nicht das Maul über die deutschen Discodiktatoren Scooter zerrissen und grölt heute stimmbandgefährdend „How Much Is The Fish?“ durchs Gasometer. Und wer versuchte nicht mit allen zur Verfügung stehenden Kräften in der Schule zu den Coolen zu gehören und die kosmopolitische Hippie-Sippe Kelly Family mit Spott und Hohn zu übergießen? Doch wenn die Aufgrund von Lustlosigkeit und anderweitiger Ambitionen um Paddy und Maite dezimierte Familie nach jahrelanger Absenz in die Wiener Stadthalle lädt, dann kommen sie alle.