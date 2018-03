Schalke festigte Platz zwei mit 1:0-Sieg in Mainz

Schalke 04 ist in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter gut in Fahrt. Am Freitag feierte der Klub aus Gelsenkirchen mit einem 1:0 bei Mainz 05 schon den dritten Sieg nacheinander. Das entscheidende Tor erzielte Daniel Caligiuri in der 55. Minute. Guido Burgstaller spielte bei den Gästen durch, Alessandro Schöpf wurde zur Pause ausgewechselt. Die „Königsblauen“ sind erster Bayern-Verfolger.