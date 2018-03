Bielefeld dank Kerschbaumer zum Last-Minute-Sieg

Der 1. FC Nürnberg hat im Aufstiegskampf in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga durch den späten Treffer des Niederösterreichers Konstantin Kerschbaumer weiter an Boden verloren. Der Ex-Admiraner traf am Freitag im Heimspiel der 26. Runde in der 90. Minute zum entscheidenden 1:0 für die Arminia, die vorerst auf den vierten Tabellenplatz kletterte.