Lkw-Lenker saß fast 36 Stunden nonstop am Steuer

Im Zuge von Kontrollen der Landesverkehrsabteilung konnten zum Teil massive Lenkzeitüberschreitungen bei Schwerfahrzeuglenkern festgestellt werden. Da übermüdete Schwerfahrzeuglenker immer wieder Auffahrunfälle mit dramatischen Folgen auf den Autobahnen verursachen, ist es für die Polizei wichtig derartige Kontrollen durchzuführen.

Unter anderem wurde am Donnerstag in Bergheim ein Sattelkraftfahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Im Zuge der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der 48-jährige bulgarische Lenker seit dem 08. Februar siebzehn Mal die Fahrerkarte eines anderen Fahrers verwendete. Insgesamt fuhr der Fahrer in dieser Zeit 15679 km. Unter anderem fuhr der Bulgare mit dem Sattelkraftfahrzeug anstatt einer zulässigen Lenkzeit von 10 Stunden insgesamt 36 Stunden und 6 Minuten, wobei er in dieser Zeit eine Ruhezeit von nur 2 Stunden und 9 Minuten durchführte.