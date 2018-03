Rapid und Austria entsetzt: Bengalen fix verboten!

Die beiden Wiener Spitzenklubs kritisierten die Entscheidung des Innenministeriums aufs Schärfste. Die Austria wollte im neu ausgebauten Generali Arena ab Sommer 2018 Ausnahmegenehmigungen für die „Bengalen“ beantragen. Rapids Geschäftsführer Christoph Peschek richtet via Kurier einen Appell an den Polizeisprecher der ÖVP Karl Mahrer und an Innenminister Herbert Kickl: „Es wäre besser, mit Betroffenen und Experten zu sprechen als über sie.“ Rapid und Austria befürchten beide eine Verschärfung des Pyrotechnik-Konfliktes.