Missglückter Play-off Start für den KAC

Nach 37 Minuten war es aber dann doch so weit. Andrew Kozek gelang mit einem Zaubertor endlich das erste KAC-Tor zum 1:2. Aber schon kurz nach der zweiten Pause schlugen die Bozener zurück. In Minute 47 lenkte Mike Angelidis einen Schlenzer ins KAC Tor, und somit gleich zum 1:3 Endstand, ab. Die Bozener Mannschaft präsentierte sich im ersten Viertelfinal-Spiel eiskalt und nutzen ihre Chancen. Für den KAC wird es wohl ein ein hartes Stück Arbeit, wenn sie die Füchse aus den Play-offs katapulieren wollen. Am Sonntag gibt es die Chance auf den Ausgleich in Südtirol.