Die schicksalshaften März-Tage des Jahres 1938

13. März 1938

Hitler lässt in seinem Hauptquartier, dem Hotel Weinzinger an der Donaulände, das „Anschlussgesetz“ verfassen. Für den „totalen Anschluss“ habe sich Hitler erst in Linz angesichts der Begeisterung der Menschen entschieden, betont Landesarchiv-Historiker Josef Goldberger.



Große NS-Pläne für Linz

„36 Stunden machte Hitler in Linz große Politik“, so Dr. Walter Schuster, Leiter des Archivs der Stadt Linz. Die Propaganda versprach vieles und hielt beim Bau der Hermann Göring-Werke, dem Vorgänger der voestalpine, und der Linzer Nibelungenbrücke auch Wort.

Wohin der so enthusiastisch gefeierte „Anschluss“ letztlich führte, ist traurige Geschichte – in den Zweiten Weltkrieg mit 70 Millionen Toten und einem Meer von Blut, Leid und Tränen