Festspielhäuser als Bühne für den EU-Gipfel

Die politischen Themen für den Gipfel werden sich erst im Laufe des Sommers abzeichnen, derzeit werden ja vor allem der britische Austritt oder das neue Budget diskutiert. Natürlich wird die aktuelle weltpolitische Lage im Vordergrund stehen.

In einigen Ländern ist es ungewiss, ob ihre Regierungschefs das zweite Halbjahr politisch erleben werden, Umwälzungen kündigen sich nach dem Mord an Journalisten in der Slowakei an und auch in Polen herrscht Unruhe. In Spanien kämpft Mariano Rajoy um die Einheit des Königreichs.