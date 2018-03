Ex-NBA-Star Dennis Rodman sieht sich als Orakel

Schweiz bietet sich als Vermittler an

Die Schweiz bot sich als Vermittler an. „Die Schweiz steht in Kontakt mit den beteiligten Parteien“ hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme des Außenministeriums der Alpenrepublik. Die damalige Schweizer Präsidentin Doris Leuthard hatte bereits vergangenen September ein Vermittlungsangebot gemacht und darauf hingewiesen, dass die Schweiz eine lange Tradition neutraler und verschwiegener Diplomatie habe.