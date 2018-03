F: 18-jähriges Talent im Schlaf gestorben

Der Spieler absolvierte heuer einige Pflichtspiele für die zweite Mannschaft des FC Tours. Wie mehrere Medien vermelden, ist auch er, wie einige Tage zuvor Davide Astori, an einem Herzstillstand gestorben, und auch er im Schlaf. Der 18-jährige Nachwuchsverteidiger des französischen Zweitligisten ist in der Nacht vom 8. auf den 9. März verstorben. Der FC Tours sprach sein tiefstes Mitleid und seine Unterstützung gegenüber der Familie, seinen Nächsten und all seinen Mitspielern in dieser schweren Zeit aus. Mehrere französische Vereine schlossen sich an. Auf Wunsch des Vereins wurde das Wochenendspiel gegen den FC Valenciennes verschoben. Thomas Rodriguez wurde eine große Zukunft vorausgesagt, sein Tod, in so einem jungen Alter, ist eine große Tragödie.