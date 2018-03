Wenn die Fachhochschule die Studien-Pforten öffnet

Der Besucherandrang war groß beim diesjährigen Tag der offenen Tür am Freitag an der Fachhochschule Salzburg: Mehr als 2000 BesucherInnen nutzten die Gelegenheit, sich persönlich einen Überblick über die 28 Bachelor- und Masterstudiengänge am Campus Urstein und am Campus Kuchl sowie am Standort Uniklinikum Salzburg (SALK) zu verschaffen.