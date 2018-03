Ein echt fetziger Ausklang bei „prima la musica“

„Auf so viel künstlerische Kreativität kann man nur stolz sein“, sagt Johannes Hirschler, Musik der Jugend-Bundesfachbeirat. „Falkenfrei“, die jüngsten Teilnehmer, holten unter anderem mit Falcos „Rock me Amadadeus“ einen 1. Preis mit Auszeichnung. „Das ist cool, zusammen so zu fetzen“, sagt Sängerin Flora Wohofsky, von „Crazy Monkeys“. Für die Lavanttaler Gruppe gab’s wie für die noch junge Spittaler Band „Resound“ ebenfalls einen 1. Preis. Den holte auch der Sänger und Songwriter „Miklback“ .