Messerangriff: Täter (23) saß bereits im Gefängnis

Laut Polizeiangaben war der Mann am 8. August vergangenen Jahres unter dem Verdacht des Suchtgifthandels festgenommen worden. Er trat am 30. August die Haftstrafe in Klagenfurt an und wurde am 8. Dezember wieder entlassen, wie Polizeisprecher Harald Sörös gegenüber krone.at bestätigte. Der Afghane hatte zudem - wie bereits berichtet - einen Antrag auf freiwillige Ausreise gestellt, sich aber dem Verfahren entzogen und schließlich eine freiwillige Ausreise angemeldet, die aber nie stattfand. Laut einem Bericht des „Kurier“ hatte Jafar S. diesen Antrag auf freiwillige Ausreise dann noch einmal gestellt - und zwar gerade einmal zwei Tage vor der Bluttat in Wien.