USA: Gauner will Pkw mit schlafendem Kind stehlen

Den Schock ihres Lebens hat eine Mutter in Bremerton im US-Bundesstaat Washington erleben müssten: Als sie am Mittwoch vergangene Woche ihren Wagen parkte und ausgestiegen war, setzte sich ein Mann plötzlich ans Steuer und wollte den Pickup stehlen – mit dem schlafenden Kleinkind (2) des Opfers auf dem Beifahrersitz! Die Mutter konnte mit ihrem beherzten Eingreifen den Gauner in die Flucht schlagen.