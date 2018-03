41 Kilo Marihuana: 10 Jahre Haft für Drogendealer

Untypisch für derartige Prozesse begann am Freitag die Verhandlung am Innsbrucker Landesgericht: Ohne lang um den heißen Brei herumzureden, gestand der Angeklagte, dass er nicht wie zuvor vermutet unter 21, sondern bereits 27 Jahre alt ist. Dann zeigte sich der Drogendealer auch noch teilweise geständig. Er gab zu, bei der Beschaffung von drei Schmuggelfahrten von Turin nach Innsbruck beteiligt gewesen zu sein und rund fünf Kilo Marihuana selbst verkauft zu haben. „Aber in einer untergeordneten Funktion. Ich habe übersetzt, weil ich gut italienisch spreche. Und ich habe daher auch öfters für meinen Chef telefoniert“, gestand der Marokkaner, der in Turin auch ortskundig ist, weil er mehrere Jahre in der Hauptstadt Piemonts lebte.