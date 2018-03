Nächster Schritt bei Mission „Esplanade neu“

Mehr als 20 Architekten aus Gmunden beauftragt

Mehr Gastronomie, mehr Grünflächen und zusätzliche Spielflächen standen auf der Wunschliste und wurden in Workshops weiter behandelt. „Nun haben wir alle Vorschläge an die über 20 Gmundner Architekten übergeben. Sie sollen sich in den nächsten drei Monaten etwas einfallen lassen“, ist Bürgermeister Stefan Krapf (VP) stolz, ausschließlich Experten aus der Traunseestadt eingebunden zu haben.