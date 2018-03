Boutique-Hotel bietet Appartements zum Verkauf an

Geschäftsführer Warmuth bestätigt:

Warmuth dazu: „Es stimmt, wir bieten Appartements zum Verkauf an. Wer eines erwirbt, der kann dann während seines Urlaubs den gesamten Hotelservice beanspruchen. Für die restliche Zeit werden die Appartements an Hotelgäste vermietet. 90 Prozent der Einnahmen gehen an die Besitzer. Für die geplante Garage läuft derzeit noch das Genehmigungsverfahren.“