Milde Frühlingsluft lockt Landsleute nach draußen

Mildes Wochenende

Er prognostiziert ein mildes, aber etwas trübes Wochenende: „Die Temperaturen sind über dem Schnitt, doch die Sonne fehlt noch etwas. Am wärmsten wird der Sonntag, dann sind bis zu 19 Grad möglich“, so Ohms. Aber es bleibt auf jeden Fall trocken, die milde Frühlingsluft wird also die Oberösterreicher sicher nach draußen locken.