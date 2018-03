Eifersüchtiger Liebhaber drehte vollkommen durch

In einem Gasthaus konnte der Drohende gefasst werden

Der Bedrohte verständigte die Polizei, die den Nebenbuhler, der kurz vor dem Eintreffen der Beamten geflüchtet war, wenig später in einem Gasthaus in Spittal festnehmen konnte. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die Einlieferung des Randalierers in die Justizanstalt Klagenfurt an. Der eifersüchtige Liebhaber wird wegen gefährlicher Drohung angezeigt.