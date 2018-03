Wilder Kaiser: Sonnenskilauf in Tirol

Plötzlich stand er da, der Wilde Kaiser. Wo vorher noch üppige Felder wogten und die Bauern prächtig von ihrer Ernte leben konnten, schob sich nach einem Hexenfluch plötzlich die steile Felswand des „Kaisers“ in den Himmel – und stürzte die Bauern, die es sich vorher viel zu gemütlich gemacht hatten, in jahrelanges Elend. So zumindest die Sage rund um die 2300 Meter hohe Bergkette, die sich hier in Tirol wuchtig durch den Talnebel treibt.