St. Johann in den Kitzbüheler Alpen

Von hier oben haben wir einen guten Überblick über das Tal und St. Johann. Aus unserem Plan, von der Bacheralm mit der Rodel abzufahren, wird leider nichts. Die Strecke sei zu vereist und damit zu gefährlich, erklärt Andi. Also stapfen wir in der Dämmerung, ausgerüstet mit unseren Schneeschuhen und Stirnlampen, zurück zum Auto. Auf dem Rückweg ist es still im Bus. Die Bewegung in der frischen Luft hat uns müde gemacht.