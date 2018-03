Für 2018 fünf Prozent mehr Auslandsreisen erwartet

2017 war „fantastisches Reisejahr“

Freitag sprach von einem „fantastischen globalen Reisejahr“ 2017, was angesichts der Furcht vor Terroranschlägen so nicht erwartet worden sei. Die Sorge über den Terrorismus habe abgenommen. In der Befragung gaben 63 Prozent der Reisenden an, dieser habe keinen Einfluss auf die Auswahl ihres Ziels. 13 Prozent wollten wegen der Terrorgefahr nicht ins Ausland reisen und 24 Prozent sagten, sie wollten anders als geplant in Länder fahren, die sie als „sicherer“ ansähen.