Donald Trump gefährdet Österreichs Erfolgslauf

Die Geschäfte heimischer Firmen mit den USA sind in den letzten zehn Jahren zu einer einzigen Erfolgsstory geworden: Die Exporte haben sich seit 2008 mehr als verdoppelt, im Vorjahr gab‘s erneut ein Plus von über zehn Prozent. „2018 werden wir die Marke von zehn Milliarden Euro übertreffen,“ freut sich Michael Friedl, Wirtschaftsdelegierter der Wirtschaftskammer in New York. Ein Handelskrieg mit der EU könnte unseren Erfolgslauf ordentlich bremsen.