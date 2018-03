Grazer Olympia-Traum um sieben „Mille“

Am kommenden Donnerstag gibt Schwarz-Blau in Graz grünes Licht für die Olympia-Bewerbung. Die Kosten für die Bewerbung sollen bis zu sieben Millionen Euro betragen. In der Grazer Messe ist für die olympischen Eisbewerbe der Bau einer neuen, riesigen Halle geplant. Die Opposition schäumt wegen der finanziellen Risiken.