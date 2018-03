OX-Chef als Gastronom des Jahres nominiert

Erfolgreicher Multi-Gastronom

Thomas Altendorfer hat sich in den vergangenen 20 Jahren mit seiner Frau Petra Altendorfer ein kleines Imperium an gastronomischen Betrieben aufgebaut. Er betreibt unter anderem in Linz das Restaurant Herberstein, die Schloss Brasserie und das Café Central, in der PlusCity das OX Steaks & Grill, die Gastronomie in den Star Movie-Kinocentern in Wels und Steyr (OX, Hendrix) sowie weitere Lokale. Insbesondere das Konzept mit seiner Steak- und Burger-Linie möchte Altendorfer zukünftig weiter multiplizieren. Für 2018 sind drei weitere Eröffnungen geplant.