Was Ostern für die Österreicher bedeutet

Dabei gehören für 79 Prozent der Befragten bunte Eier in ihre Osternester. Knapp die Hälfte der Osterfans (49 Prozent) wird an Ostern kreativ und bemalt ihre Eier selbst. 41 Prozent setzen lieber auf gekaufte Ostereier. 70 Prozent bemalen Eier selbst aus traditionellen Gründen. 50 Prozent der verwenden gefärbte Eier für das Eierpecken. Gefärbt wird im Übrigen hauptsächlich gemeinsam mit Kindern (47 Prozent): Lediglich 28 Prozent geben an, dass das Eierfärben von den Eltern/Erwachsenen alleine gemacht wird. Dabei sind 61 Prozent davon überzeugt, dass ihr Kind bzw. Enkelkind noch an den Osterhasen glaubt.