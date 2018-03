Babys sind gesünder, wenn sie dem Vater ähneln

Das liegt, so vermuten die Wissenschafter der New Yorker Binghamton-Universität rund um Salomon Polachek in einem Beitrag der Fachzeitschrift „Journal of Health Economics“ daran, dass Väter, die sich in ihren Kindern wiedererkennen, statistisch mehr Zeit mit ihnen verbringen. So waren Papas, die nicht im Haushalt lebten, pro Monat durchschnittlich zweieinhalb Tage mehr mit ihrem Nachwuchs zusammen, wenn er ihnen ähnlich sah, als Väter, die kaum erkennbare Ähnlichkeit mit ihren Kindern hatten. Die Forscher vermuten, dass die Männer im Unterbewusstsein sicherer sind, dass es sich tatsächlich um den eigenen Nachwuchs handelt, und sich mehr um sie kümmern.